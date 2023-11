Baan je een weg door de concurrentie om missies te voltooien, verbeter je vaardigheden en vernietig andere spelers. Verslind de nectar en energie die door tegenstanders zijn achtergelaten om je omvang, vaardigheden en capaciteiten te vergroten. Baan je een weg omhoog in de voedselketen terwijl je evolueert naar de ultieme Little Big Snake. Daag dagelijks andere spelers uit om de grootste slang in de put te worden. Vernietig je vijanden door om ze heen te slingeren en ze tegen je aan te laten botsen. Eet de lekkere nectar die achterblijft in hun kielzog en verzamel sleutels, artefacten en andere items om niveaus, missies en bondgenoten te ontgrendelen.

Website: littlebigsnake.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Little Big Snake. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.