Snake vs Worms is een .io-game waarin je probeert de grootste slang in een multiplayer-arena te worden door pizza, hamburgers, chocolade en vele andere snacks en drankjes te eten. Je begint als een klein glibberig slangetje en je moet alles eten wat je kunt, zonder dat je zelf wordt opgegeten. Verslind alles, inclusief de restjes van de slangen van andere spelers, om de grootste te worden! Je sterft als je hoofd tegen een andere slang botst, dus zorg ervoor dat je nooit een andere slang met de kop eerst aanraakt; probeer in plaats daarvan te zorgen dat ze jou raken. Je kunt een boost gebruiken om snel voor andere slangen uit te bewegen. Vergeet niet de Shop- of Lucky Wheel-pagina's te bezoeken, waar je veel geweldige slangen- en achtergrondskins kunt ontgrendelen, en zelfs je eigen skins kunt maken! Voel je vrij om de optie "groter beginnen" te gebruiken als je de pasgeboren fase wilt overslaan. Heb jij zin om de top van het klassement te bereiken in Snake vs Worms? Bewegen - Cursor verplaatsen, WASD of pijltjestoetsenVersnellen - Linkermuisklik, spatiebalk of ShiftSnake vs Worms is gemaakt door CrioDev. Speel hun andere spellen op Poki: Javelin Fighting en Snake.is MLG EditionJe kunt Snake vs Worms gratis spelen op Poki.Snake vs Worms kan op je computer worden gespeeld.

Website: poki.com

