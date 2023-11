Sushi Party is een slangenspel in Kawaii-stijl. Je bevindt je in een arena met andere slangen en het doel is om ze tegen je aan te laten botsen. Hoe meer sushi je slang eet, hoe groter hij wordt. Sushi Snake is gebaseerd op Kawaii, de Japanse cultuur van schattigheid. Deze slangen behoren misschien wel tot de schattigste slangen die je ooit zult zien!Cursor - moveLMB - speed upTerminarch Games is een samenwerking van twee in Nederland gevestigde ontwikkelaars. Vroeger ontwikkelden ze flash-games, maar aangezien dat tijdperk ten einde loopt, besloten ze over te stappen op HTML5-ontwikkelingen, met sterke verbindingen met de flash-wereld. Ze hebben ook JollyWorld, Scary Maze en Slime Maker gemaakt.

Website: poki.com

