Jelly Venture is een platformspel waarin je een shapeshifter bent die zich wil herenigen met zijn hond. Je hebt het vermogen om jezelf in gelei te veranderen en jezelf naar de overkant te slingeren wanneer je maar wilt. Je personage rent automatisch naar voren. Je moet je vinger of muiscursor over het speelveld slepen en loslaten om te springen en aan een oppervlak te blijven plakken. Je hebt ook de mogelijkheid om door zeer smalle openingen en tunnels te wurmen. Maar grote macht brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee, en als je niet oppast, kun je in lastige situaties terechtkomen! Om van een platform af te komen waar je aan vastzit, moet je jezelf van het platform afwerpen en op een ander veilig platform landen. Vermijd pieken, vallen, water en andere gevaren voor het milieu. Verzamel munten en sterren zodat je ze kunt uitgeven aan coole skins en aanpassingsmogelijkheden. Er zijn verschillende werelden met hun unieke gevoel voor visuele sfeer. Ben je klaar om elke wereld in Jelly Venture te verkennen? Jelly Venture is gemaakt door Terminarch Games. Ze hebben nog andere leuke arcade- en multiplayer-vaardigheidsspellen op Poki: JollyWorld, sushi-party, Mechabots, Scary Maze, Slime Maker Met Jelly Venture kun je de Youtuber Jelly besturen terwijl hij op zoek gaat naar hereniging met zijn schattige puppy Nala. Bekijk zijn laatste berichten, tweets en muziek. Je kunt Jelly Venture gratis spelen op Poki. Jelly Venture kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

