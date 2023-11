Kruip over de wereld en verover elk blok! Splix.io neemt het op tegen andere slangen in het ultieme spel van overheersing. In dit multiplayergevecht is het jouw missie om het hele raster met jouw kleur te vullen. Je kunt elk vrij gebied insluiten om het je eigen te maken. Als iemand je huidige spoor raakt, verlies je onmiddellijk. Elke slang wil meer land veroveren en de eerste plaats bereiken. Wees slim en voorzichtig om nieuwe delen van de wereld in te halen zonder geraakt te worden! Over de maker: Pelican Party is een samenwerking van twee Nederlanders gevestigd in Rotterdam, Nederland. Ze hebben ook Nugget Royale en Ducklings.io gemaakt.

Website: splix.io

