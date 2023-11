creatur.io

Agar.io en slither.io hadden een gemuteerd kind. Deze online multiplayer is een leuk spel met veel concurrentie! Ga een niveau omhoog nadat je bent begonnen: kies je aangepaste bijnaam en begin als Dogi. Vecht tegen anderen en eet zoveel als je kunt, zo lang als je kunt. Pas op: de andere spelers zullen je van achteren proberen te bijten! Bij eetspellen als deze moet je fruit eten om je staart te laten groeien (dit beschermt je tegen gebeten worden en verlies van meer dan 50% massa). Haast je en eet andere spelers op om je maximale potentieel te bereiken. Verbeter je wezen en evolueer met 6 evoluties en meer dan 20 upgradevaardigheden om uit te kiezen! Haast, glijd, sprint, flapper en meer! Upgrade en ontgrendel 9 wezens terwijl je bezig bent! Dit uitdagende maar informele spel is leuk voor tieners en volwassenen van alle leeftijden! Een behendigheidsspel. Heb jij het in je om het klassement te bereiken? Dit verslavende spel moedigt je aan om de top te bereiken! Word zelf koning van de heuvel of daag je vrienden uit om je te verslaan! Dierenspellen vereisen vaardigheid - heb jij het in je?

