Burnin' Rubber 5 XS is een racespel waarin je op de eerste plaats probeert te komen door je tegenstanders met alle mogelijke middelen achter je te laten. Versnel en laat ze je stof opeten, of gebruik je uitbreidbare autowapens om ze in het stof te laten bijten! Verzamel de dollartekens op de baan en geef ze later uit aan krachtige aanpassingsopties en vergroot de kracht van je voertuig. Heb jij het in je om de beste racer van de stad te zijn? Speel Burnin' Rubber 5 XS en ontdek het! Rijden - WASD of Pijltoetsen Vuur - Z Raket - X Drift - Shift Burnin' Rubber 5 XS is ontwikkeld door XFormGames. Zij zijn het team achter het geweldige racespel Go Kart Go! Ultra!.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Burnin' Rubber 5 XS. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.