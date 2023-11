Burnin' Rubber Crash n' Burn is een racegame waarin je op de eerste plaats probeert te komen door je tegenstanders achter je te laten met behulp van vuur, raketten en andere wapens. Versnel en laat ze je stof opeten, of gebruik je uitbreidbare autowapens om ze in het stof te laten bijten! In deze race-ervaring boordevol actie moet je meer dan 25 unieke missies door de hele stad voltooien en alles op je pad vernietigen zonder gepakt te worden. Zorg ervoor dat je elke power-up die je ziet oppakt om coole boosts zoals explosies te vinden. En vergeet niet om nieuwe voertuigen en upgrades te ontgrendelen met het geld dat je in het veilige huis hebt verdiend! Heb jij het in je om de beste racer van de stad te zijn? Burnin' Rubber Crash n' Burn is ontwikkeld door XFormGames in januari 2022. Zij zijn het team achter de geweldige race- en platformgames: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! en Burnin' Rubber 5 XSJe kunt Burnin' Rubber Crash n' Burn gratis spelen op Poki. Burnin' Rubber Crash n' Burn kan voorlopig alleen op je desktopcomputer worden gespeeld.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Burnin' Rubber Crash n' Burn. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.