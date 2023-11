Operation Desert Road is een actiespel waarin je in gepantserde voertuigen rijdt en alles wat je ziet vernietigt. Om een ​​level te voltooien hoef je alleen maar de bestemming te bereiken, maar je krijgt meer punten als je onderweg je tegenstanders en obstakels vernietigt. Besteed het geld dat je hebt verdiend aan nieuwe en verbeterde voertuigen, zodat je de nieuwe kaarten in stijl kunt verkennen met meer dan 32 verschillende voertuigen met hun eigen kenmerken! Operatie Desert Road is gemaakt door XFormGames. Speel hun andere spellen op Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! en Burnin' Rubber 5 XSJe kunt Operation Desert Road gratis spelen op Poki. Operation Desert Road kan voorlopig alleen op je computer worden gespeeld.

