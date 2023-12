Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor Up Together op WebCatalog voor Mac, Windows en Linux.

In Up Together is het jouw doel om helemaal naar de top te springen! Kies je favoriete fruit of groente, kies een leuke naam en ga op pad voor een parkouravontuur. Stap op de blauwe blokken voor een snelheidsboost en spring extra ver, maar ontwijk de rode blokken! Hoe hoger je komt, hoe beter je plaats op het klassement zal zijn, dus probeer zo ver mogelijk te komen. En houd je ogen open, er kunnen geheimen schuilgaan... Heb jij de parkourvaardigheid om de top van Up Together te bereiken?

Website: poki.com

