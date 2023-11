Caesar's Day Off is een grappig simulatiespel waarin jij Julius Caesar bent en een vrije dag voor je hebt. Heb je ooit een uitgeputte keizer willen zijn die gewoon wil genieten van een vrije dag? Je bent op de juiste plek! Maak eenvoudige handgebaren om met uw onderwerpen te communiceren. Wanneer u iets goedkeurt, kunt u een duim omhoog geven. Maak een gebaar in de tegenovergestelde richting als je wilt dat iemand door je leeuw wordt opgegeten. Zwaar is het hoofd dat de kroon draagt, maar zwaarder is het lichaam als Caesar de salade niet bestelt. Accepteren (duim omhoog) - pijl-omhoog of naar boven vegen Weigeren (duim naar beneden) - pijl-omlaag of naar beneden vegen Caesar's vrije dag is gemaakt van Seufz Studio. Speel hun andere spel op Poki: Murder.

Website: poki.com

