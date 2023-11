Funny Cooking Camp is een simulatiespel waarin je eten klaarmaakt in een muizenkamp. Help onze muisvrienden een oven van klei te bouwen, de grill klaar te maken en ingrediënten te verzamelen voor de heerlijke gerechten die ze gaan eten. Als je alle spullen hebt die je nodig hebt, kun je beginnen met het bereiden van smakelijke pizza's. Je hebt keuze uit een aantal verse toppings! Ben je klaar om twee van de meest vermakelijke activiteiten te combineren: koken en kamperen? Vergeet niet Funny Cooking Camp met je vrienden te delen en te zien wat voor soort maaltijden ze serveren! Klik of tik op een object om het op te pakken en gebruik het. Funny Cooking Camp is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaja, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Korean Lesson koken, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery en Hipster vs. Rockers Funny Cooking Camp kun je gratis spelen op Poki. Funny Cooking Camp kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

