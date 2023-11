Funny Kitty Care is een simulatiespel waarin je je kittenvriendjes verzorgt en ze de speciale behandeling geeft die ze verdienen. In dit schattige make-overspel vind je een verdwaald katje in een vuilnisbak. Maak de vacht van de vuile kat schoon voordat je hem een ​​lekker lauw bad geeft. Boen de vacht en droog hem daarna. Als de kat eenmaal schoon is, kun je hem aankleden met allerlei stijlvolle outfits en accessoires. Blijf katten een handje helpen en maak onderweg veel schattige vriendjes! Klik of tik op een item om het op te pakken en sleep het over het gebied waar je het wilt gebruiken. Funny Kitty Care is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaja, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery en Hipster vs RockersJe kunt Funny Kitty Care gratis spelen op Poki. Funny Kitty Care kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Funny Kitty Care. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.