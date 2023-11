TicToc Summer Fashion is een simulatiespel waarin je een van je vrienden helpt een ster te worden op een beroemd sociale-mediaplatform. Help haar een haspel te schieten door eerst haar kamer op te ruimen. Kies dan uit een ruime collectie eyeliners, oogschaduw, foundations, lippenstiften en meer. Laat je vriend er stijlvol uitzien op elke rol om veel likes en geld te krijgen om nieuwe items te kopen. De game laat je kort zien welke soorten make-up en accessoires je moet kiezen, maar dit verdwijnt snel. Onthoud ze goed, of klik op de hintknop om ze opnieuw te laten verschijnen. Zodra je vriend er klaar voor is, laat je de wereld zien wat een geweldige stylist je bent! Klik of tik op een outfit of accessoire om deze aan te trekken. Je moet de items kiezen die je eerder in het spel te zien krijgt. Als je niet meer weet welke correct zijn, kun je een hint krijgen.TicToc Summer Fashion is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaya, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery en Hipster vs RockersJe kunt TicToc Summer Fashion gratis spelen op Poki.TicToc Summer Fashion kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

