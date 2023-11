Princess Lovely Fashion is een simulatiespel waarin je een prinses aankleedt met verschillende outfits en accessoires. Er zijn veel stijlvolle items beschikbaar in dit spel! Kies uit allerlei stijlen en kleuren schoenen, laarzen, hoeden, kleding, broeken en zelfs supercool haar. Vind je de kleding die je ziet niet leuk? Geen probleem. Ontgrendel meer outfits door interessante minigames te spelen! Vergeet niet Princess Lovely Fashion met je vrienden te delen, waar de pootmogelijkheden eindeloos zijn! Klik of tik op een object om het op te pakken en te gebruiken. Princess Lovely Fashion is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaja, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Grappige puppy-aankleding, Grappige kampeerdag, Grappige reizende luchthaven, Grappige keeloperatie 2, Lekker wafelijs, Koreaanse les koken, Grappig huisdierkapsel, Grappige neusoperatie, Grappige reddingsdierenverzorger, Grappig -pet-rescue en Hipster vs Rockers Je kunt Princess Lovely Fashion gratis spelen op Poki. Princess Lovely Fashion kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

