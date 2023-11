Funny Puppy Emergency is een simulatiespel waarin je kleine honden in nood redt en verzorgt. Ren en help verschillende puppy's die gewond zijn door in hun behoeften te voorzien, zoals het verwijderen van splinters, het rechttrekken van staarten, het genezen van knobbels, het aanbrengen van medicijnen en meer. Als de pups pijn hebben tijdens de procedure, vergeet dan niet te stoppen en ze te aaien om te laten weten dat alles goed met ze gaat! Ben je klaar om van deze droevige honden blije honden met kwispelende staarten te maken? Klik of tik op een medicijn of gebruik medische apparatuur. Wanneer het spel pijlvormen toont, volgt u dezelfde vorm met uw cursor of vinger om deze te herhalen. Funny Puppy Emergency is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaya, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Koreaanse les koken, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery en Hipster vs RockersJe kunt Funny Puppy Emergency gratis spelen op Poki. Funny Puppy Emergency kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

