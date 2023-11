Yummy Donut Factory is een kooksimulatiespel waarin je een fabriek bezit en heerlijke donuts voor je klanten bereidt. Je begint met het helemaal opnieuw maken van de donut volgens het meegeleverde recept. Zeef de bloem, voeg de droge ingrediënten zoals suiker en zout toe en meng ze met boter en melk. Zorg ervoor dat je de juiste hoeveelheden ingrediënten gebruikt; alles wat meer of minder is dan het recept zal ervoor zorgen dat je donut een mislukking wordt. Dan kun je doorgaan met bakken! Zodra de basisdonuts klaar zijn, kun je plezier hebben en je creativiteit tonen met snoepjes, hagelslag, glazuur en nog veel meer. Deel de zoete lekkernijen die je in Yummy Donut Factory hebt gemaakt met je vrienden en inspireer elkaars creativiteit! Deze wil je missen! Klik of tik op objecten om ermee te communiceren. Soms moet je ze slepen en neerzetten om ze correct te kunnen gebruiken. Yummy Donut Factory is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaya, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Wafelijs, Koreaanse les koken, Grappig huisdierkapsel, Grappige puppy-aankleedpartij, Grappige Kitty-aankleedpartij, Grappige neusoperatie en Hipster vs RockersJe kunt Yummy Donut Factory gratis spelen op Poki. Yummy Donut Factory kan op je computer en mobiele apparaten worden gespeeld zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

