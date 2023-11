Funny Heroes Emergency is een simulatiespel waarin je als arts op de Eerste Hulp werkt en het jouw taak is om superhelden weer in vorm te helpen. Een team superkrachtige verdedigers raakte gewond toen ze tegenover schurken stonden. Kun jij hun verwondingen verzorgen en repareren? Verwijder vuil en puin van de superhelden voordat je erin duikt voor een diepere behandeling. Desinfecteer hun wonden, doe er zalf op, verwijder stokjes uit hun haar en repareer zelfs een paar van hun tanden! Help ze ten slotte een fris nieuw uniform te kiezen, zodat ze de onschuldigen in stijl kunnen verdedigen. Deel het spel met je vrienden en kijk wat voor soort kostuums ze hebben gemaakt voor onze superhelden. Pak medicijnen op / gebruik ze - tik of klik met de linkermuisknop Funny Heroes Emergency is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaya, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery en Hipster vs RockersJe kunt Funny Heroes Emergency gratis spelen op Poki. Funny Heroes Emergency kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

