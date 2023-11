Yummy Taco is een simulatiespel waarin je heerlijke gerechten bereidt. Heb je trek in Mexicaans? Als je geïnteresseerd bent in burrito's, taco's, quesadilla's en meer, speel je het juiste spel! Ga naar de keuken en begin met het bereiden van de tortilla's. Je gebruikt bloem, olie, zuiveringszout, zout en water. Vervolgens kneed je het deeg en maak je mooie ronde vormen. Nadat je de tortilla hebt opgewarmd, is het de bedoeling dat je het eiwit grilt, een paar groenten en wat kruiden toevoegt. Volg de instructies in het spel om de ingrediënten op de juiste manier te bereiden, zodat je gasten de beste avond van hun leven hebben. Ben jij klaar voor een pittig diner vanavond? Vergeet niet Yummy Taco met je vrienden te delen en te zien wat voor soort maaltijden ze serveren! Klik of tik op een voorwerp om het op te pakken en gebruik het. Wanneer het spel pijlvormen toont, volgt u dezelfde vorm met uw cursor of vinger om deze te herhalen. Yummy Taco is gemaakt door Go Panda Games, een indie-ontwikkelaarsstudio gevestigd in Zuid-Soerabaya, Indonesië. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Grappig kookkamp, ​​Grappige kampeerdag, Grappig reizend vliegveld, Grappige keeloperatie 2, Lekker wafelijs, Koreaanse les koken, Grappig huisdierkapsel, Grappig puppy-aankleden, Grappig poesje aankleden, Grappige neusoperatie , en Hipster vs Rockers Je kunt Yummy Taco gratis spelen op Poki. Yummy Taco kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Yummy Taco. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.