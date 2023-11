Cave Blast is een snel schietspel met veel speelbare personages. Schiet vleermuizen en andere monsters neer! Deze actiegame daagt je uit om tegelijkertijd te vliegen en je wapen af ​​te vuren. Je kunt spelen als een getalenteerd varken, hond, vampier of elf. Begin met een pinguïn- of bijenhulpje, of kies een speciale kracht! Maak je klaar om de hele dag de computer te bespelen door dit spel te spelen! Beweeg je varkenskaart naar de kaart waarmee je wilt communiceren. Beweeg - Pijltjestoetsen, WASD of tik op de gewenste kaartsleuf Cave Blast is gemaakt door Snoutup Games. Speel hun andere varkensspellen op Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom en Ninja Shurican

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Cave Blast. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.