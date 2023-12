A Pretty Odd Bunny is een stealth-platformgame waarin je een konijn bent dat in het geheim op varkens jaagt en deze eet. Elk niveau heeft een varken dat je moet vangen zonder gezien te worden door andere leden van je konijnengemeenschap. Spring, hurk, verstop je achter struiken, ga onder boomstammen door en doe er alles aan om je dieet geheim te houden. Speel tientallen kleurrijke maar gevaarlijke levels in verschillende unieke werelden, verzamel verborgen munten, ontgrendel extra uitdagingen en verrassingen en heb plezier! Kun jij elk varken opeten en elke geheime munt oppakken in A Pretty Odd Bunny? A Pretty Odd Bunny is gemaakt door AJ Ordaz. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt A Pretty Odd Bunny gratis spelen op Poki. A Pretty Odd Bunny kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

