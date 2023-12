Zeepkist: Crash 2D is een grappig autospel waarbij het jouw missie is om met je Zeepkist de meest spectaculaire crashes te creëren om hoge scores te behalen! Begin met de door jou gekozen houding, laat je Zeepkist met maximale kracht los en manoeuvreer je personage op het juiste moment naar links en rechts voordat je hem lanceert. Deze Yeet-actie resulteert in ultieme schade! Hoe meer chaos je veroorzaakt, hoe meer munten je verdient. Besteed uw inkomsten aan verschillende auto's, accessoires en obstakels om op de weg te zetten. je kunt de munten ook gebruiken om talloze kaarten in het spel te ontgrendelen. Kun jij elke Zeepkist die je hebt laten crashen?

Website: poki.com

