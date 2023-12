Gift Wrapped is een flashgame waarin je binnen een tijdslimiet een item uit een groep cadeaus moet vinden. Het spel begint met een tijdslimiet van 20 seconden en wordt met ongeveer vijf verlengd telkens wanneer er een cadeau wordt gevonden. Er zijn veel kerst- en vakantieklassiekers zoals violen, wijnflessen, schaatsen, sokken, speelgoedrobots, teddyberen, speelgoedtreinen, speelgoedauto's, zuurstokken en zelfs een glimmende ring! Heb jij het in je om elk cadeau in Gift Wrapped te beheren? Klik of tik op het cadeau waarvan je denkt dat het overeenkomt met de weergegeven afbeelding. Gift Wrapped is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green en Test Subject Blue Je kunt Gift Wrapped gratis spelen op Poki. Gift Wrapped kan op je computer worden gespeeld.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Gift Wrapped. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.