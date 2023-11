Skywire is een actieplatformspel gemaakt door Nitrome. In dit spel help je je passagiers naar het station te vervoeren terwijl je het schip op het spoor navigeert. Vermijd gevaarlijke robotdieren zoals struisvogels, papegaaien, neushoorns en kamelen, omdat je passagiers eraf kunnen vallen. Er is zelfs een spelmodus voor racen voor twee spelers! Ga je gang en spring in deze klassieker voor railrijden! Omhoog - W of pijl omhoog Omlaag - S of pijl omlaag Skywire is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, skywire-2, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

Website: poki.com

