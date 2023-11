Raft Wars 2 is een actievolle schietgame gemaakt door Martijn Kunst als het vervolg op de populaire game Raft Wars. Simon en zijn broer keren terug van een welverdiende vakantie en ontdekken een waterpark bovenop de plek waar ze hun begraven schat hebben verborgen. Nu zijn ze op een missie om het waterpark failliet te laten gaan, zodat ze hun goud terug kunnen krijgen! Vernietig glijbanen, zwembaden, strandwachten, bewakers en meer om je schat terug te krijgen! Verdien munten door strategische schoten te maken om granaten, raketten en vlotupgrades te ontgrendelen. Raft Wars 2, oorspronkelijk gebouwd in Flash, werd geconverteerd naar HTML5, zodat je het spel nu rechtstreeks op elke desktop of mobiel apparaat kunt spelen. Muis - Klik en teken to shootRaft Wars 2 is gemaakt door Martijn Kunst en TinyDobbins, gevestigd in Nederland. Ze zijn ook de makers van Raft Wars en Raft Wars Multiplayer.

Website: poki.com

