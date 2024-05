Unit4 is een softwarebedrijf dat bedrijfssoftware en ERP-applicaties en aanverwante professionele diensten ontwerpt en levert voor mensen in dienstverlenende organisaties, met een speciale focus op de professionele dienstverlening, het onderwijs, de publieke dienstverlening en de non-profitsector. Het heeft dochterondernemingen en kantoren in 23 landen in Europa, Noord-Amerika, de regio Azië-Pacific en Afrika. Het bedrijf is vooral bekend om zijn People Experience Suite, waaronder Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A en Unit4 Talent Management. In 2015 kondigde Unit4 een samenwerking aan met Microsoft om zelfsturende bedrijfsapplicaties te bouwen op de Microsoft Azure-cloud. De software van Unit4 is beschikbaar in de cloud of op locatie, waarbij de ondersteuning voor on-premise eindigt in december 2024. In 2020 lanceerde het bedrijf een Global Channel Partner Program om partners te helpen bij de implementatie van Unit4-software. Unit4's enterprise resource planning (ERP)-oplossingen van de volgende generatie ondersteunen veel van 's werelds middelgrote organisaties, waarbij de mogelijkheden van financiële dienstverlening, inkoop, projectmanagement, HR en FP&A worden samengebracht om realtime informatie te delen en grotere inzichten te bieden om te helpen organisaties worden effectiever.

Website: unit4.com

