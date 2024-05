Tellma ERP is de volgende generatie ERP-oplossing voor ondernemingen. Ontworpen voor flexibiliteit, kosteneffectiviteit en de prestaties om dataworkloads op bedrijfsniveau aan te kunnen. Tellma ERP is het product van jarenlang onderzoek en ontwikkeling, het is een baanbrekende oplossing die het moeilijkste probleem in de branche heeft opgelost: hoe ontwerp je een ERP-systeem dat de enorme datawerklast van Tier-2-bedrijven en alle andere bedrijven aankan? hun aangepaste bedrijfsregels, vereisten en processen zonder de implementatiekosten buitensporig op te blazen. Met Tellma ERP profiteren gebruikers van de nieuwste trends op het gebied van moderne webstandaarden, databasetechnologie en software-architectuur dankzij Microsoft en Google. Tellma ERP maakt gebruik van patronen zoals single page-applicaties (SPA), progressieve web-apps en caching van servicemedewerkers om onmiddellijke opstarttijd en soepele navigatie te realiseren. Tellma ERP behaalt perfecte scores op de Google Lighthouse benchmarkingtool voor websites en presteert daarmee beter dan andere ERP-software zoals Odoo, ERPNext en Microsoft Dynamics. Tellma ERP biedt gefaseerde implementaties en flexibele implementatieopties, waaronder een SaaS-hostingmodel geleverd door de beste cloudprovider Microsoft Azure. Tellma ERP kan ook zelf worden gehost, zowel in de cloud als op een lokale LAN-server. Ongeacht de strategie van een organisatie, Tellma kan een passende optie op maat maken.

Website: tellma.com

