Techo ERP is software voor ondernemingsresourceplanning. Dit product is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven in sectoren zoals productie, detailhandel en professionele dienstverlening. Het product bevat modules voor boekhouding, voorraadbeheer, orderbeheer en klantrelatiebeheer. Techo ERP biedt op rollen gebaseerde dashboards, aanpasbare rapportage en workflowautomatisering. De software beschikt over configureerbare goedkeuringsprocessen en audittrails. Techo ERP kan via API's worden geïntegreerd met populaire applicaties van derden, zoals salarissystemen, e-commerceplatforms en betalingsgateways. Techo ERP vereist een internetverbinding en webbrowser om toegang te krijgen tot het cloudgebaseerde platform. De leverancier biedt 24/7 ondersteuning via telefoon, e-mail en chat. Implementatiediensten zijn beschikbaar. Techo ERP voldoet aan de wettelijke nalevingsnormen.

Website: techoerp.in

