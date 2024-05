Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Projectworks is een bedrijfsmanagementplatform dat is ontworpen om professionele en creatieve dienstverleners te helpen hun organisaties beter te beheren op het gebied van projectmanagement, projectfinanciën en people management. Onze kernfuncties omvatten resourcing, prognoses, facturering, urenstaten, onkosten, projectbeheer, projectburn en verlofboeking. Projectworks is speciaal ontworpen voor softwarebedrijven, architecten, ingenieurs en managementconsultants.

