Het Epicor ERP-systeem is modulaire, branchespecifieke software die wordt gebruikt om bedrijfsprocessen binnen het hele bedrijf te beheren. Epicor-software werkt goed voor het beheer van de boekhouding en financiën, personeelszaken, klanten, de toeleveringsketen, inventaris, distributie en productiebeheer. Epicor-software is beschikbaar op locatie en als SaaS cloud ERP (enterprise resource planning). Epicor biedt Business Management Platforms als branchespecifieke ERP-oplossingen. Epicor Software Corporation innoveert om nieuwere technologieën in het ERP-systeem te integreren. Epicor gebruikt bijvoorbeeld het Industrial Internet of Things (IIoT) om machines te verbinden met sensoren en PLC's (programmable logic controllers) op de werkvloer in zijn Advanced MES (manufacturing execution software) die naadloos integreert met het Epicor ERP (en MRP) systeem. . Epicor levert geavanceerde omnichannel-, inclusief e-commerce, software voor retailers.

Website: epicor.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Epicor. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.