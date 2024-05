GoodBooks is een geavanceerd EERP-informatiesysteem. Extended Enterprise Resource Planning (EERP) is een geavanceerde managementsoftwaremethodologie. GoodBooks is een modulaire applicatie waarmee klanten hun systemen gaandeweg kunnen integreren, waarbij de modules worden geïmplementeerd op basis van bedrijfskritiek. Klanten zijn onder meer het MKB, middelgrote en grote ondernemingen in verschillende sectoren en branches, waaronder productie, dienstverlening, logistiek, detailhandel enz.

Website: goodbookserp.com

