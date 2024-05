Manu Online biedt een gespecialiseerde ERP-oplossing voor gebruik door kleine en middelgrote bedrijven in de materiaaltoevoer en -productie. Opgericht in 2000 waren wij een van de eerste online ERP-bedrijven. Functies omvatten productie- en voorraadbeheer, volgen van serienummers, volgen van partijen voor end-to-end traceerbaarheid, Open API, automatisering voor een hoger transactievolume, routering in meerdere stappen, productieplanning en -planning, realtime MRP, rapportagetools en een groeiend aantal kanaalpartnernetwerk. Integraties met e-commerce- en boekhoudsystemen zijn beschikbaar. Manu Online is uitstekend geschikt voor elke fabrikant uit elke sector die op zoek is naar een krachtige cloud-bedrijfsapplicatie die is gemaakt om uw dagelijkse productie-uitdagingen op te lossen en om op de lange termijn efficiëntie te bieden.

Website: manuonline.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Manu Online. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.