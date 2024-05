Erpisto is een cloudgebaseerd ERP-platform (Enterprise Resource Planning), ontworpen voor middelgrote tot grote ondernemingen. Het is geschikt voor meerdere industrieën, waaronder productie, consumptiegoederen, onderwijs en farmaceutische producten. Primaire kenmerken zijn onder meer boekhouding, business intelligence, klantrelatiebeheer (CRM), human resources (HR), voorraadbeheer, productie en supply chain management (SCM). Het beschikt over een e-commerceplatform waarmee gebruikers het systeem kunnen integreren met hun online winkel en point-of-sale (POS)-systeem voor fysieke winkels. Andere functies zijn onder meer financieel beheer, budgettering, verkoopbeheer, accountbeheer, campagnebeheer, magazijnbeheer, productiebeheer en procesbeheer. Hiermee kunnen gebruikers de workflow en bronnen in één venster beheren. De business intelligence- en analysefuncties bieden procesautomatisering, gegevensverzameling, financiële analyses en prognoses. Het is compatibel met Windows-, Mac- en Linux-besturingssystemen. Het beschikt ook over mobiele applicaties voor Android-, iOS-, Windows- en Blackberry-apparaten. Ondersteuningsopties omvatten kennisbank, e-mail en telefoon.

Website: erpisto.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Erpisto. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.