De kern van dit alles is Spine Software Systems Pvt. Ltd. is een softwareleverancier voor bedrijfsbeheer, gespecialiseerd in Enterprise Resource Planning (ERP)-software voor grote bedrijven. Ons aanbod van IT-oplossingen richt zich voornamelijk op het leveren van oplossingen aan de farmaceutische sector en strekt zich uit tot GST-software, factureringssoftware en farmaceutische software, en omvat de hele horizon van IT-diensten voor de farmaceutische industrie.

Website: espine.in

