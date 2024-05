QAD is een toonaangevende leverancier van de volgende generatie productie- en supply chain-oplossingen in de cloud. Om succesvol te zijn in een turbulente wereld, die wordt geconfronteerd met verstoringen in het aanbod en schommelingen in de vraag, moeten fabrikanten en toeleveringsketens snel reageren op veranderingen en naadloos de flexibiliteit, efficiëntie en veerkracht optimaliseren voor een effectieve klantenservice. QAD levert Adaptive Applications om deze Adaptive Enterprises mogelijk te maken. QAD is opgericht in Santa Barbara, Californië en heeft klanten in 84 landen over de hele wereld. Duizenden bedrijven hebben QAD-bedrijfsoplossingen geïmplementeerd, waaronder enterprise resource planning (ERP), digitale handel (DC), leveranciersrelatiebeheer (SRM), digitale supply chain planning (DSCP), uitvoering van mondiale handel en transport (GTTE), enterprise quality management system (EQMS), verbonden personeel en procesintelligentie.

Website: qad.com

