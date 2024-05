ERPNext is een gratis en open-source geïntegreerde ERP-software (Enterprise Resource Planning), ontwikkeld door een Indiaas softwarebedrijf Frappe Technologies Pvt. Ltd. Het is gebouwd op het MariaDB-databasesysteem met behulp van Frappe, een op Python gebaseerd server-side framework. ERPNext is generieke ERP-software die wordt gebruikt door fabrikanten, distributeurs en dienstverlenende bedrijven. Het omvat modules zoals boekhouding, CRM, verkoop, inkoop, website, e-commerce, verkooppunt, productie, magazijn, projectbeheer, inventaris en diensten. Het heeft ook domeinspecifieke modules zoals scholen, gezondheidszorg, landbouw en non-profitorganisaties. ERPNext is een alternatief voor NetSuite en QAD, en qua functie vergelijkbaar met Odoo (voorheen OpenERP), Tryton en Openbravo. ERPNext werd door Gartner opgenomen in de ERP FrontRunners List als Pacesetters.

Website: erpnext.com

