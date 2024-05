iX ERP is AI-aangedreven ERP-software voor meerdere gebruikers die bedrijven van elke omvang helpt hun activiteiten te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en hun omzet te laten groeien. Het is een uitgebreide reeks modules die alle kernbedrijfsprocessen bestrijkt, van financiën en boekhouding tot voorraadbeheer en productie. iX ERP wordt aangeboden als een volledig beheerde cloudservice, zodat bedrijven snel en eenvoudig aan de slag kunnen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de IT-infrastructuur of onderhoud.

Website: ixerp.net

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan iX ERP. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.