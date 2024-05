CentralBOS

Bij CBOS herdefiniëren we wat het betekent om uw boekhoudprocessen en -systemen te moderniseren door een realtime, waardevolle opslagplaats voor kritieke financiële gegevens te creëren. Ons uitgebreide, cloudgebaseerde ERP-systeem biedt gespecialiseerde, geïntegreerde modules voor kritieke bedrijfsfuncties, waaronder: * Voorraadbeheer * Financieel management *CRM * Orderbeheer * HR en salarisadministratie * Buitendienstbeheer Het verzamelen van gegevens uit deze bedrijfsactiviteiten en boekhoudfuncties in één oplossing biedt een betrouwbaar registratiesysteem voor uw team, waardoor zij betere beslissingen kunnen nemen met volledig inzicht in elk segment van het bedrijf. De CBOS ERP-oplossing ondersteunt uw boekhoudkundige en operationele behoeften met technologie van de volgende generatie die best practices uit de sector integreert voor optimale resultaten.

Website: cbos.com

