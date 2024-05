Adm Cloud is een ERP- of bedrijfsbeheersysteem in de cloud dat hoge operationele functionaliteit biedt voor alle soorten bedrijven die willen groeien. Het biedt een krachtige, intuïtieve en complete gebruikerservaring die zich vertaalt in tastbare resultaten, zowel intern als voor uw klanten. Dit platform is ontworpen om hedendaagse managers te helpen hun boekhoudkundige, verkoop-, inkoop-, financiële, menselijke management-, productie- en logistieke processen te automatiseren en te optimaliseren. Dit is mogelijk dankzij de modulaire configuratie waarmee de door het bedrijf vereiste modules kunnen worden geïntegreerd in het basisplatform, wanneer dat nodig is. Integrated Business Intelligence maakt deel uit van haar onderscheidende waardepropositie; zeer relevant voor degenen die echte gegevens in realtime nodig hebben om beslissingen te nemen en hun doelen snel en eenvoudig te bereiken, waarbij ze profiteren van deze 100% cloud-, web- en mobiele oplossing.

Website: admcloud.net

