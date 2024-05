Onze expertise in het leveren van geïntegreerde ERP-software, retail- en POS-software aan duizenden klanten tot nu toe heeft hen geholpen hun zakelijke doelstellingen te bereiken. ERP-oplossingen ontwikkeld door LOGIC worden gekenmerkt door hun flexibiliteit en schaalbaarheid om de komende tijd te helpen bij de bedrijfsgroei van de klanten. Kosteneffectieve oplossingen die zijn ontworpen voor specifieke behoeften en branches, helpen middelgrote tot grote zakelijke ondernemingen problemen aan te pakken, bedrijfsprestaties te beoordelen en te helpen bij het nemen van strategische beslissingen om op de markten te gedijen. Ons gevarieerde assortiment software is ontwikkeld voor gediversifieerde zijgebieden en velden in een bedrijf. In plaats van generieke one-size-fits-all oplossingen, omvat ons portfolio branchespecifieke, verticale-specifieke en modulespecifieke ERP-softwaretoepassingen die volledig beschikbaar zijn onder een reeks LOGIC-oplossingen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Mohali, Punjab, en heeft zijn eigen operationele vestiging, filialen en geassocieerde partners in alle grootstedelijke steden van India. Uitgerust met een vloot van uitzonderlijk bekwame en gekwalificeerde handen van professionals, zijn wij de pioniers in het leveren van de beste oplossingen in de vorm van ERP's en verticaal-specifieke software en applicaties die de kloof tussen winkels en hoofdkantoor overbruggen, waardoor het gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot real- tijdgegevens en informatie over verschillende fasen. Ter rechtvaardiging van de LOGIC Mantra zijn de oplossingen en diensten gericht op Inspire Markets en Aspire Businesses. In de loop van twintig progressieve jaren hebben wij als bedrijf de beste in de sector opgebouwd met gelijkwaardige zakelijke oplossingen voor onze klanten. We zijn er trots op dat we het vertrouwen van onze gewaardeerde klanten en partners hebben gewonnen en delen de vreugde van succes en prestaties met de hele broederschap die betrokken is bij LOGIC ERP.

Website: logicerp.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan LOGIC ERP. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.