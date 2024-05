OpenPro is een leider in gelicentieerde open source ERP-software (Enterprise Resource Planning). De ERP-softwareoplossingen van OpenPro bieden een flexibel, schaalbaar en volledig uitgerust beheersysteem voor kleine bedrijven tot grote ondernemingen. Het modulaire ontwerp van het systeem biedt klanten ultieme flexibiliteit. OpenPro kan dienen als een kosteneffectief rekeningsysteem voor kleine bedrijven en beschikt over volledig functionele boekhoudsoftware voor productie. OpenPro beschikt over de meest up-to-date mogelijkheden die nodig zijn voor e-commerce software en is tevens een bewezen supply chain softwareleverancier. De afgelopen 10 jaar is OpenPro-software geschreven in open source PHP, met behulp van een open architectuur (draait op elke hardware en SQL-database). Met de geavanceerde functies van OpenPro, zoals documentbeeldvorming; groene papierloze werkstromen; geïntegreerde streepjescodes; geïntegreerde telefoonsystemen; OCR-lezen van XML-transacties; en meerdere taal- en valutamogelijkheden hebben we onze klanten miljoenen dollars aan operationele efficiëntie bespaard. De software kan worden ingezet als Software as a Service (SAAS), ASP of op uw server draaien. OpenPro biedt bedrijfssoftwareoplossingen voor elk bedrijf dat op zoek is naar meer waarde en meer functies uit hun ERP-softwareoplossing.

Website: openpro.com

