OSPOS (Open Source Point of Sale) is een webgebaseerd kassasysteem. De applicatie is geschreven in PHP, gebruikt MySQL (of MariaDB) als back-end voor gegevensopslag en heeft een eenvoudige maar intuïtieve gebruikersinterface.

Website: opensourcepos.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan OSPOS. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.