Feedbin is een open source feedlezer. Het is een webapplicatie die zelf kan worden gehost op een webserver of kan worden gebruikt via een betaald abonnement. Het heeft een Android-client gebaseerd op News+.

Website: feedbin.com

