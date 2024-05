Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Microsoft heeft de release aangekondigd van Microsoft Entra, dat alle identiteits- en toegangsmogelijkheden van Microsoft omvat. De Entra-familie omvat Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), evenals twee nieuwe productcategorieën: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) en gedecentraliseerde identiteit. De producten uit de Entra-familie helpen iedereen veilige toegang tot alles te bieden, door identiteits- en toegangsbeheer, rechtenbeheer voor de cloudinfrastructuur en identiteitsverificatie te bieden. Microsoft Entra verifieert alle soorten identiteiten en beveiligt, beheert en beheert hun toegang tot elke bron. De nieuwe Microsoft Entra-productfamilie zal: * Bescherm de toegang tot elke app of bron voor elke gebruiker. * Beveilig en verifieer elke identiteit in hybride en multi-cloudomgevingen. * Ontdek en beheer machtigingen in multi-cloudomgevingen. * Vereenvoudig de gebruikerservaring met realtime intelligente toegangsbeslissingen.

Website: entra.microsoft.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Microsoft Entra. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.