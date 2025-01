Conversatiemarketingsoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

Global Message Services

Global Message Services (GMS) is de vertrouwde communicatiedienstverlener voor ondernemingen en mobiele operators wereldwijd. De CPaaS-oplossing van GMS stelt merken in staat multichannel-klantcommunicatie te verenigen via één enkele API en een zelfbedieningsplatform. Als aanvulling hierop is er een AI-gestuurd chatbots- en CCaaS-platform waarmee merken op elk contactpunt boeiende, tweerichtingscommunicatie kunnen opbouwen, 24/7, waardoor de klantervaring aanzienlijk wordt verbeterd. Als gewaardeerde partner van mobiele operators verbetert GMS hun berichtenactiviteiten en beschermt het de inkomsten door de uitwisseling van A2P-, P2P- en P2A-verkeer te optimaliseren, terwijl sms- en spraakfraude wordt voorkomen. GMS, opgericht in 2006, is de leider en brancheambassadeur voor veilige, legitieme en transparante berichtenuitwisseling. Het hoofdkantoor is gevestigd in Baar, Zwitserland, en er zijn regionale kantoren over de hele wereld.