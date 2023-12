Instagram (ofte forkortet til IG eller Insta) er en amerikansk sosiale nettverkstjeneste for bilde- og videodeling eid av Facebook, opprettet av Kevin Systrom og Mike Krieger og opprinnelig lansert på iOS i oktober 2010. Android-versjonen ble utgitt i april 2012, etterfulgt av et funksjonsbegrenset skrivebordsgrensesnitt i november 2012, en Fire OS-app i juni 2014 og en app for Windows 10 i oktober 2016. Appen lar brukere laste opp medier som kan redigeres med filtre og organiseres etter hashtags og geografisk tagging. Innlegg kan deles offentlig eller med forhåndsgodkjente følgere. Brukere kan bla gjennom andre brukeres innhold etter tagger og steder og se trending innhold. Brukere kan like bilder og følge andre brukere for å legge til innholdet deres i en feed. Instagram ble opprinnelig kjennetegnet ved kun å tillate at innhold ble rammet inn i et kvadratisk (1:1) sideforhold med 640 piksler for å matche visningsbredden til iPhone på den tiden. I 2015 ble disse begrensningene lempet med en økning til 1080 piksler. Tjenesten la også til meldingsfunksjoner, muligheten til å inkludere flere bilder eller videoer i et enkelt innlegg, og en Stories-funksjon – i likhet med dens viktigste opposisjons-Snapchat – som lar brukere legge ut bilder og videoer i en sekvensiell feed, med hvert innlegg tilgjengelig av andre i 24 timer hver. Fra januar 2019 brukes Stories-funksjonen av 500 millioner brukere daglig. Etter lanseringen i 2010 vant Instagram raskt popularitet, med én million registrerte brukere på to måneder, 10 millioner på et år og 1 milliard per mai 2019. I april 2012 kjøpte Facebook tjenesten for omtrent 1 milliard USD i kontanter og aksjer. Fra oktober 2015 hadde over 40 milliarder bilder blitt lastet opp. Selv om Instagram har blitt hyllet for sin innflytelse, har det vært gjenstand for kritikk, spesielt for endringer i retningslinjer og grensesnitt, påstander om sensur og ulovlig eller upassende innhold lastet opp av brukere. Fra og med juli 2020 er den mest fulgte personen fotballspilleren Cristiano Ronaldo med over 233 millioner følgere. Fra og med 14. januar 2019 er det mest likte bildet på Instagram et bilde av et egg, lagt ut av kontoen @world_record_egg, opprettet med det eneste formålet å overgå den tidligere rekorden på 18 millioner likerklikk på et Kylie Jenner-innlegg. Bildet har for øyeblikket over 54 millioner likerklikk. Instagram ble den fjerde mest nedlastede mobilappen på 2010-tallet.

Nettside: instagram.com

