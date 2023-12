Facebook (stilisert som facebook) er en amerikansk nettbasert sosiale medier og sosiale nettverkstjeneste basert i Menlo Park, California, og en flaggskiptjeneste fra navnebrorselskapet Facebook, Inc. Den ble grunnlagt av Mark Zuckerberg, sammen med andre Harvard College-studenter og romkamerater. Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz og Chris Hughes. Grunnleggerne begrenset i utgangspunktet Facebook-medlemskap til Harvard-studenter. Medlemskapet ble utvidet til Columbia, Stanford og Yale før det ble utvidet til resten av Ivy League, MIT og høyere utdanningsinstitusjoner i Boston-området, deretter forskjellige andre universiteter, og til slutt studenter på videregående skoler. Siden 2006 har alle som hevder å være minst 13 år gamle fått lov til å bli en registrert bruker av Facebook, selv om dette kan variere avhengig av lokale lover. Navnet kommer fra ansiktsbokkatalogene som ofte gis til amerikanske universitetsstudenter. Facebook kan nås fra enheter med Internett-tilkobling, for eksempel personlige datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Etter registrering kan brukere opprette en profil som avslører informasjon om seg selv. De kan legge ut tekst, bilder og multimedia som deles med andre brukere som har sagt ja til å være deres "venn", eller, med en annen personverninnstilling, med en hvilken som helst leser. Brukere kan også bruke ulike innebygde apper, bli med i felles interessegrupper, kjøpe og selge varer eller tjenester på Marketplace, og motta varsler om Facebook-venners aktiviteter og aktiviteter på Facebook-sider de følger. Facebook hevdet at det hadde mer enn 2,3 milliarder månedlige aktive brukere per desember 2018, og det var den mest nedlastede mobilappen på 2010-tallet globalt. Facebook har vært gjenstand for omfattende mediedekning og mange kontroverser, som ofte har involvert brukernes personvern (som med Cambridge Analytica-dataskandale), politisk manipulasjon (som ved valget i USA i 2016), psykologiske effekter som avhengighet og lav selvtillit, og innhold som falske nyheter, konspirasjonsteorier, brudd på opphavsrett og hatytringer. Kommentatorer har anklaget Facebook for villig å legge til rette for spredning av slikt innhold.

Nettside: facebook.com

