Pinterest er en amerikansk bildedeling og sosiale medietjeneste designet for å muliggjøre lagring og oppdagelse av informasjon (spesielt "ideer") på World Wide Web ved hjelp av bilder og, i mindre skala, animerte GIF-er og videoer, i form av oppslagstavler. Siden ble opprettet av Ben Silbermann, Paul Sciarra og Evan Sharp og hadde over 400 millioner månedlige aktive brukere per august 2020. Den drives av Pinterest, Inc., basert i San Francisco.

Nettside: pinterest.com

