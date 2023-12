Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Quora med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Quora er et amerikansk spørsmål-og-svar-nettsted der spørsmål blir stilt, besvart, fulgt og redigert av Internett-brukere, enten faktisk eller i form av meninger. Eieren, Quora Inc., er basert i Mountain View, California, USA. Selskapet ble grunnlagt i juni 2009, og nettstedet ble gjort tilgjengelig for offentligheten for første gang 21. juni 2010. Brukere kan samarbeide ved å redigere spørsmål og foreslå redigeringer av svar som er sendt inn av andre brukere. I 2019 nettstedet ble besøkt av 300 millioner unike mennesker i måneden.

