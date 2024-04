RAV.AI har som mål å revolusjonere videoredigering og publisering med kunstig intelligens. RAV.AI er en AI-basert videoredigeringstjeneste som bruker svært avanserte og profesjonelle lyd- og videobehandlingsteknikker for å gjøre videoen din profesjonelt estetisk. Plattformen gjør det mulig for brukere å laste opp sine rå videoopptak og gir profesjonelt redigerte videoer tilbake på et øyeblikk. En av de mest populære funksjonene til applikasjonen er muligheten for en bruker til å få videoen sin redigert ved å bruke en annen video som inspirasjonsvideo. Brukere kan sende inn revisjoner på nytt med kommentarer til de er 100 % fornøyd med prosjektet sitt. RAV.AI-redigeringer inkluderer et lydspor, visuelle effekter, tekstgrafikk, overganger og videotempo. Brukere kan laste opp videoer, lyd- og bildefiler separat, noe som gir uendelige muligheter for å lage. RAV.AI er ikke bare en redigeringstjeneste, men en komplett automatiseringsplattform for sosiale medier. Når du har fått den endelige videoen, kan brukere dele den direkte på en hvilken som helst sosiale medieplattform.

